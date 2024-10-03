Ремонт крыши в хабаровском театре, где вспыхнул пожар, начался в сентябре

Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске в четверг утром. Как сообщала РИА Новости представитель МЧС Хабаровского края Екатерина Потворова, на место ЧП выехали подразделения по повышенному рангу опасности. Площадь пожара выросла с 1 до 4 тысяч «квадратов», обрушились фасад и наружная стена, в здании взорвались четыре баллона с газом. Позднее пожар был локализован. Дорогу возле театра перекрыли, объезд организован по пересекающим улицам. Создан штаб по ликвидации пожара под председательством губернатора Дмитрия Демешина, он лично держит ситуацию на контроле, прибыл на место. Жертв нет. СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО начата проверка по уголовной статье о нарушении требований пожарной безопасности. Также проверку организовала прокуратура Центрального района Хабаровска.