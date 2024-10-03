«Сбежать от родителей, наказывающих за плохие оценки»: сибирячка рассказала о появлении опасной детской игры в интернете

Задача — выбраться из дома. Но если попадешься на глаза маме или папе — тебя заставят бегать по участку, приседать, подметать полы. Есть сцены и домашнего насилия: героя, школьника, бьют и дают ремня. Признаться, что уже через 10 минут после использования игры, я поняла, что чувствую озлобленность и агрессию, хотя, когда брала в руки телефон, была в отличном настроении. До конца игру я не осилила, но зато посмотрела в сети видеоролики с прохождением от других пользователей. В одном из уровней игрок, наконец-то выбравшись из дома, направился к пруду недалеко от дома и утопил своего персонажа. Другой же автор видео сбегал из здания, прыгнув с крыши чердака… Не самые позитивные сценарии… И это явно не то, что хочется увидеть в телефоне ребенка.