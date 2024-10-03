«Сбежать от родителей, наказывающих за плохие оценки»: сибирячка рассказала о появлении опасной детской игры в интернете

«Ах, ты хулиган! Бегом учить уроки!» — сказали родители и посадили тебя под домашний арест. Попробуй перехитрить их и найти способ погулять с друзьями".
Это описание популярной мобильной игры, которой сейчас увлеклись школьники по всей стране. Главный герой сюжета — обычный мальчик, школьник, который должен незаметно сбежать от мамы и папы, наказывающих его за плохие оценки. Игра выполнена в формате 3D от первого лица и относится к категории «головоломок». Удивительно, но именно так ее классифицируют сами разработчики. А родители, тем временем, бьют тревогу. Задания игра задает, мягко скажем, обескураживающие. Один из примеров — сбежать из дома. И это причем самый безобидный вариант… Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Мои дети точно в это не играют!».
35-летняя блогер из Ангарска Екатерина Доброва вместе с мужем воспитывает 9-летнюю дочь Машу и сына-первоклассника Владимира. На днях сибирячка обнаружила, что в гаджетах детей установлено то самое приложение.
— Около недели назад моя мама, бабушка детей, обратила внимание, что дочка прячет телефон, когда заходишь к ней в комнату, — рассказывает Екатерина. — Сказала об этом мне. Но я как-то сильно не придавала значения. Дети растут и у них могут быть какие-то личные переписки с друзьями. Но решила все равно поговорить с дочкой, узнать, что именно она прячет. Маша честно рассказала, что ее захватила интересная игра. В подробности ее сюжета я не вдалась, но поблагодарила дочь за честность.
А через несколько дней мама Екатерины прислала ей ссылку на видеоролик, в котором мальчик из Казахстана якобы рассказывает своему отцу о популярном приложении. В него играет он и его сверстники.
— Меня смутили задания, которые должны выполнять игроки. И с каждым уровнем они становятся жестче. Например, прыгнуть с крыши дома, усыпить родителей с помощью снотворного
Екатерина признается, что сразу же удалила игры с гаджетов и настроила на них функцию «родительский контроль». А утром следующего дня у сибирячки состоялся серьезный разговор с детьми.
— Маша рассказала, что по сюжету игры, родители бьют главного героя, постоянно на него ругаются, заставляют выполнять работу по дому. А мальчик ненавидит их и ему нужно помочь. Я спокойно объяснила детям, что эта игра нехорошая, поскольку она пропагандирует зло и агрессию. Мы договорились, что больше этого приложения они скачивать не будут. Как оказалось, эта игра есть практически у всех одноклассников дочери. Они общаются, обсуждают задания… После нашего разговора Маша попыталась донести мысль о том, что игра опасна до других ребят, но не все, к сожалению, ее поняли. Только посмеялись…
Екатерина решила рассказать об этой истории в своем блоге. Сибирячка опубликовала скрины иконки приложения и предложила родителям проверить, не установлено ли оно в телефонах их детей.
— Моя «личка» буквально взорвалась от сообщений! Оказалось, что действительно, многие родители нашли это приложение, хотя были уверены, что их спокойный и тихий ребенок не заинтересуется подобными играми. Это очень страшно! Мамы поблагодарили меня за то, что я подняла эту важную тему и предупредила о возможной опасности…
Обзывают неудачником и дают ремня.
Корреспондент КП-Иркутск в качестве эксперимента попробовала сама поиграть в это приложение, чтобы понять, действительно ли есть чего опасаться. Перед запуском сюжета, разработчики предупреждают о том, что игра предназначена для лиц старше 16 лет.
«Любые действия, показанные в игре, не должны восприниматься как рекомендации или призывы к повторению в реальной жизни. Разработчики не несут ответственности за последствия, если пользователь решит интерпретировать или перенести игровые действия в реальную жизнь. Все показанное в игре — это элемент развлечения и не отражает настоящих моральных или этических норм», — говорится в дисклеймере.
Игра доступна для скачивания на разных системах, бесплатна и не требует дополнительной регистрации. Первые пять минут у меня ушли на то, чтобы разобраться в панели управления персонажем и смысле игры. Общий фон достаточно тревожный и негативный. Родители мальчика, главного героя, постоянно кричат и оскорбляют главного героя. То и дело слышится «Неудачник!», «Бездельник!», «Хоть что-то умеешь делать!»
Задача — выбраться из дома. Но если попадешься на глаза маме или папе — тебя заставят бегать по участку, приседать, подметать полы. Есть сцены и домашнего насилия: героя, школьника, бьют и дают ремня. Признаться, что уже через 10 минут после использования игры, я поняла, что чувствую озлобленность и агрессию, хотя, когда брала в руки телефон, была в отличном настроении. До конца игру я не осилила, но зато посмотрела в сети видеоролики с прохождением от других пользователей. В одном из уровней игрок, наконец-то выбравшись из дома, направился к пруду недалеко от дома и утопил своего персонажа. Другой же автор видео сбегал из здания, прыгнув с крыши чердака… Не самые позитивные сценарии… И это явно не то, что хочется увидеть в телефоне ребенка.
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ.
Владимир Ульянов, эксперт по кибербезопасности:
«Запреты настроены не против ребенка, а для него».
Существуют функции родительского контроля, которые можно настроить в операционной системе гаджета. Они ограничивают доступ к потенциально опасному контенту на сайтах или к приложениям, запрещают устанавливать новые приложения, задают время, которое ребенок может проводить в сети, отслеживают историю браузера
Анна Хныкина, аналитический психолог с 20-летним стажем.
«Нужно выстраивать с ребенком доверительные отношения».
К сожалению, уберечь полностью ребенка от нежелательного контента невозможно. Дети взрослеют, всегда хотят попробовать узнать что-то новое, учатся врать. Этот такой жизненный этап. И родители никогда не смогут проконтролировать, что смотрят их дети, или чем они занимаются. Важно на более ранних этапах не потерять доверие ребенка. Не унижать, не обманывать, не вести себя по отношению к нему неуважительно. Чтобы ребенок знал, что в любой трудной ситуации, ему есть к кому обратиться и получить поддержку. В семье, где между детьми и родителями установлен контакт, где есть доверие, у ребенка даже не возникнет мыслей о том, чтобы сбежать из дома или проявить агрессию в адрес мамы и папы после того, как он поиграет в какую-то игру. Игра — это лишь область фантазий.
Оксана Савчук, клинический психолог:
«Лишая ребенка игр, давайте ему что-то взамен».
Если сложилось так, что ребенок начал играть в игры, в которых, так скажем, прокачиваются его темные стороны души, то нужно понимать, что ему не хватает эмоций, связанных с удовлетворением от наказания, мести или восстановления справедливости. И таким образом он пытается их пережить. Но это не значит, что он переносит сценарий игры в свою жизнь. Родитель должен осознавать, что если подобные увлечения стали для детей единственными или одними из немногих источников интересов, то не нужно бить тревогу о запрете тех или иных игр, а предлагать им что-то взамен. То, благодаря чему ребенок сможет почувствовать себя сильным, честным, добрым. Это могут быть творческие кружки, спортивные секции, увлечения, где он может создавать и творить.