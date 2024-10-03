Дмитрий Демешин: «Выделили деньги на ремонт, а в результате “убили” знаковый объект»

«То крыша текла в здании. Мы помогли, выделили деньги из краевого бюджета на ремонт. А в результате, получается, “убили” знаковый важнейший объект, который догорает у нас за спиной. Нужно разбираться: как была обеспечена безопасность при проведении ремонтных работ, почему не поступали заявки в пожнадзор, почему пожарные не проверяли, как осуществляются строительные работы. Передавайте материалы в правоохранительные органы, чтобы они дали правовую оценку деятельности строительной организации», — сказал на месте губернатор Хабаровского края.