Дмитрий Демешин: «Выделили деньги на ремонт, а в результате “убили” знаковый объект»

Губернатор региона поручил разобраться в том, как обеспечивалась безопасность при проведении строительных работ в театре музыкальной комедии. Подробнее — в материале «Комсомольская правда» — Хабаровск".
Дмитрий Демешин на месте происшествия отчитал причастных за халатность и поручил дать правовую оценку произошедшему.
«То крыша текла в здании. Мы помогли, выделили деньги из краевого бюджета на ремонт. А в результате, получается, “убили” знаковый важнейший объект, который догорает у нас за спиной. Нужно разбираться: как была обеспечена безопасность при проведении ремонтных работ, почему не поступали заявки в пожнадзор, почему пожарные не проверяли, как осуществляются строительные работы. Передавайте материалы в правоохранительные органы, чтобы они дали правовую оценку деятельности строительной организации», — сказал на месте губернатор Хабаровского края.
Сегодня в здании Хабаровского музтеатра вспыхнул мощный пожар. Организован штаб по ликвидации пожара, который возглавил Дмитрий Демешин. Глава региона также пообещал восстановить культурный объект.
Напомним, в этом году у театра возникла проблема с кровлей. Пришлось даже отменять спектакль. На ремонт кровли были выделены средства из краевого бюджета.