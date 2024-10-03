В Ачинске полицейский застрелил напавшего на хозяйку американского терьера

Инцидент произошел накануне вечером в частном секторе города. К участковому уполномоченному полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что на нее набросился пес породы американский стаффордширский терьер, принадлежавший семье.
Собака вела себя агрессивно, не пускала в дом членов семьи, создавала угрозу для жизни людей, уточнили в полиции.
Страж порядка, оценив ситуацию, несколько раз выстрелил в животное из табельного пистолета.
В минувшем августе в другом сибирском регионе — в Кемеровской области — собака той же породы насмерть загрызла шестилетнего ребенка.