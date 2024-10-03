Трентон
+15°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таксист протаранил три машины во дворе жилого дома в Новосибирске

Пытался выехать со двора.

Источник: Соцсети

Во дворе дома по адресу улица Объединения, 42 произошёл странный инцидент — таксист протаранил три припаркованных автомобиля. Видео с места опубликовал telegram-канал «АСТ-54 Black».

По их данным, таксист пытался выехать со двора. Очевидец заметил, что делает это он весьма неаккуратно.

«Кошмар, что творит… Алло, ты нормальный? Мужик, тормози. Тебя как зовут?», — говорит автор видео.

Далее развернулся следующий диалог:

«А что хотел?», — ответил мужчина за рулём такси.

«Ты три машины помял!», — сказал очевидец.

«Где, ты что?», — произнёс таксист.

Официальной информации об инциденте пока нет.