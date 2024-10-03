Таксист протаранил три машины во дворе жилого дома в Новосибирске

Во дворе дома по адресу улица Объединения, 42 произошёл странный инцидент — таксист протаранил три припаркованных автомобиля. Видео с места опубликовал telegram-канал «АСТ-54 Black».
По их данным, таксист пытался выехать со двора. Очевидец заметил, что делает это он весьма неаккуратно.
«Кошмар, что творит… Алло, ты нормальный? Мужик, тормози. Тебя как зовут?», — говорит автор видео.
Далее развернулся следующий диалог:
«А что хотел?», — ответил мужчина за рулём такси.
«Ты три машины помял!», — сказал очевидец.
«Где, ты что?», — произнёс таксист.
Официальной информации об инциденте пока нет.