В Красноярске директор юридической компании пойдет под суд за мошенничество

По данным правоохранителей, она обманула девять человек, общая сумма ущерба составила 6,7 млн руб. Как рассказали в ведомстве, в 2014 году к обвиняемой обратился бизнесмен. Ему требовалось сопровождение профессионала для оформления прав на земельные участки и размещения на них торговых павильонов. За свою работу мошенница взяла 1,2 млн руб., однако свои обязательства так и не выполнила.