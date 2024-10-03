В Красноярске директор юридической компании пойдет под суд за мошенничество

Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.3, 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантке дела грозит до 16 лет лишения свободы, сообщает краевая прокуратура.
По данным правоохранителей, она обманула девять человек, общая сумма ущерба составила 6,7 млн руб. Как рассказали в ведомстве, в 2014 году к обвиняемой обратился бизнесмен. Ему требовалось сопровождение профессионала для оформления прав на земельные участки и размещения на них торговых павильонов. За свою работу мошенница взяла 1,2 млн руб., однако свои обязательства так и не выполнила.
На следующий год к юристу обратился местный житель, который хотел добиться принудительного прекращения незаконной работы автосервиса возле его дома. «Зная, что вопрос решен не будет, подозреваемая получила от своего клиента 500 тыс. руб. для проведения неких “экспертиз” и пропала», — говорится в сообщении.