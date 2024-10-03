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Полиция Приангарья ищет в тайге женщину, сообщившую о медведе

В Киренском районе Иркутской области организованы поиски местной жительницы, которая пропала в тайге.

Дочь пропавшей рассказала полицейским, что та находилась в лесном домике, расположенном примерно в двух десятках километров от ближайшего населенного пункта.

Последний раз 48-летняя женщина выходила на связь пять дней назад, 28 сентября. В телефонном разговоре с дочерью она обмолвилась, что в окрестностях зимовья бродит медведь. После этого дозвониться до сибирячки никому не удавалось.

К лесному дому выехала следственно-оперативная группа полиции. Поиск пропавшей осложняется отдаленностью и труднодоступностью места происшествия.

флора и фауна