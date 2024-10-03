Возбуждено уголовное дело после пожара в Хабаровском музыкальном театре

Пожар начался утром 3 октября и был локализован около 12 часов на площади 4 тысяч квадратных метров. Продолжаются работы по проливке конструкций. У здания обрушился фасад и наружная стена, также внутри взорвались четыре газовых баллона. По предварительной версии следствия, причиной возгорания стало нарушение требований безопасности при ремонте.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ». Также ведется проверка по признакам преступлений, предусмотренным статьёй 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» и статьёй 293 УК РФ «Халатность».
«На месте происшествия работает следственная группа с участием сотрудников отдела криминалистики следственного управления, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Оперативными сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержаны мигранты, по имеющимся данным, участвовавшие в проведении работ», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.