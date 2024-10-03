Возбуждено уголовное дело после пожара в Хабаровском музыкальном театре

Пожар начался утром 3 октября и был локализован около 12 часов на площади 4 тысяч квадратных метров. Продолжаются работы по проливке конструкций. У здания обрушился фасад и наружная стена, также внутри взорвались четыре газовых баллона. По предварительной версии следствия, причиной возгорания стало нарушение требований безопасности при ремонте.