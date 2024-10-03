На Дону за служебный подлог перед судом предстанет ветеринарный врач

Следствие ссылается, что с 2022 по 2023 годы фигурант занимал должность ветеринарного фельдшера и должен был вносить данные о результатах своей работы в государственную информационную систему. Ветврач внёс туда недостоверные сведения, чтобы улучшить свои показатели.