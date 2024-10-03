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На Дону за служебный подлог перед судом предстанет ветеринарный врач

Он завысил показатели своей работы.

Источник: Freepik

В Ростовской области за совершение служебного подлога перед судом предстанет ветеринарный врач. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Следствие ссылается, что с 2022 по 2023 годы фигурант занимал должность ветеринарного фельдшера и должен был вносить данные о результатах своей работы в государственную информационную систему. Ветврач внёс туда недостоверные сведения, чтобы улучшить свои показатели.

Речь идёт о результатах исследования молочной продукции и свидетельствах о санитарном благополучии. Ветврач также вносил данные о несуществующих поставщиках. В действительности же никаких исследований и проверок не проводил.

Расследование уголовного дела о служебном подлоге уже завершено. Вскоре должен состояться суд.

А ранее на Дону за служебный подлог осудили врио начальника отдела МВД.

расследование