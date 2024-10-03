Водолазка с Bluetooth стала причиной уголовного дела во Владивостоке

Прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинительное заключение против ранее судимого 26-летнего мужчины, который пытался сдать экзамен с применением специальных технических средств, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Отмечается, что обвиняемый 17 января 2024 года приобрел на улице Интернациональной во Владивостоке у неизвестного лица за 80 тысяч рублей специальное устройство в виде водолазки с встроенной гарнитурой Bluetooth и наушником.
В апреле 2024 года он подключил этот занимаетльный девайс к своему телефону и пытался с его помощью сдать экзамен на право управления транспортным средством в МЭО ГИБДД Приморья, получая подсказки с правильными ответами на экзаменационные вопросы. Однако его попытка была пресечена сотрудниками полиции, принимавшими экзамен.
Теперь уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.