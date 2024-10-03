Водолазка с Bluetooth стала причиной уголовного дела во Владивостоке

В апреле 2024 года он подключил этот занимаетльный девайс к своему телефону и пытался с его помощью сдать экзамен на право управления транспортным средством в МЭО ГИБДД Приморья, получая подсказки с правильными ответами на экзаменационные вопросы. Однако его попытка была пресечена сотрудниками полиции, принимавшими экзамен.