Сотрудникам горбольницы прописали изолятор

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», 1 октября силовики провели масштабную серию обысков в Петербурге, Ленобласти, Москве и Подмосковье по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанном с хищениями в Городской больнице № 20, чьи корпуса расположены на улицах Гастелло и Ленсовета. Учредителями государственной клиники являются комитет по управлению городским имуществом Смольного и администрация Московского района Северной столицы, а возглавляет ее с 2006 года Татьяна Суровцева. В пресс-службе городской прокуратуры сообщили, что с января 2021 года по июнь 2024 года на лицевые счета фиктивно трудоустроенных лиц было перечислено в качестве заработной платы не менее 344 млн рублей. В надзорном ведомстве утверждают, что эти деньги были похищены.
«Лица из числа руководства Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Городская больница № 20”, а также главный бухгалтер учреждения Яковлева и иные сотрудники вступили в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств, под предлогом выплаты заработной платы работникам, фактически трудовые функции не выполнявшим», — говорится в сообщении.
Следствие полагает, что фигуранты вносили недостоверные сведения в табели учета рабочего времени, зарплатные ведомости и иные документы, обосновывающие начисление прочих выплат, которые затем подавались в городской комитет финансов.
Как стало известно «Ъ-СПб», на скамье подсудимых оказались заместитель главного врача по экономическим вопросам Наталия Чоха, которая якобы фиктивно трудоустроила в учреждение своих родственников: 75-летнюю Валентину Чоху, 26-летнего племянника Никиту Чоху (регистратор), его жену Анну Кудишину (оператор ЭВМ).
Примечательно, что информацию о полной тезке заместителя главврача из Петербурга — Наталии Анатольевне Чохе — можно найти на сайте международной премии «Главные женщины». Там она значится как «амбассадор элегантного стиля» и эксперт по финансам, а также основательница «культурно-образовательного проекта — Клуб NeL», который именуется «закрытым клубом для интеллигентных персон». Также госпожа Чоха значится совладелицей ООО «Медикалтопгрупп», которому принадлежит «Клиника эстетической медицины Елены Климовой».
На момент публикации Куйбышевский районный суд Петербурга отправил в СИЗО главбуха больницы Ольгу Яковлеву, которая, как утверждает следствие, фиктивно пристроила на должность бухгалтера по финансовому учету свою дочь Ксению Косухину (тоже помещена под стражу), а также уборщиком — ее супруга Вадима Косухина. Последние вменяемое признали, однако сама Ольга Яковлева отказалась от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Этим же правом воспользовалась и Наталия Чоха.
Кроме того, под следствием оказались начальник юридического отдела клиники Инна Коваль, кадровик Алиса Костенкова и экономист Елена Тудорова (тоже входит в клуб NeL), которая, согласно оперативным данным, сожительствовала с Наталией Чохой.
За исключением сославшихся на ст. 51 Конституции и Алисы Костенковой, все остальные не оспаривают фактические обстоятельства и признают, что получали выплаты, но трудовые обязанности не выполняли.
Следствие считает, что украденные из бюджета сотни миллионов подозреваемые тратили на покупку автомобилей премиум-класса, квартиры в столице, в том числе в «Москва-Сити», и отдых за границей.
Как уточнили «Ъ-СПб» источники в правоохранительных органах, за исключением 75-летней Валентины Чохи, следствие планирует ходатайствовать о помещении в изолятор всех упомянутых фигурантов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главврач Суровцева незадолго до упомянутых событий улетела в Турцию, но в беседе с изданием 78.ru она опровергла данные слухи, пояснив при этом, что не может говорить, сославшись на проблемы с сердцем. Согласно «СПАРК-Интерфакс», госпожа Суровцева является сопредседателем Общероссийского народного фронта в Петербурге.