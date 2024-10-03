Сотрудникам горбольницы прописали изолятор

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», 1 октября силовики провели масштабную серию обысков в Петербурге, Ленобласти, Москве и Подмосковье по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанном с хищениями в Городской больнице № 20, чьи корпуса расположены на улицах Гастелло и Ленсовета. Учредителями государственной клиники являются комитет по управлению городским имуществом Смольного и администрация Московского района Северной столицы, а возглавляет ее с 2006 года Татьяна Суровцева. В пресс-службе городской прокуратуры сообщили, что с января 2021 года по июнь 2024 года на лицевые счета фиктивно трудоустроенных лиц было перечислено в качестве заработной платы не менее 344 млн рублей. В надзорном ведомстве утверждают, что эти деньги были похищены.