"Вокруг бродит медведь": сибирячка пропала в тайге после тревожного звонка семье

Все началось в конце сентября. В полицию Киренска обратилась дочка пропавшей. Сообщила, что мать уехала в тайгу и уже долгое время не выходят на связь. При последнем разговоре, 28 сентября, женщина сообщила пугающую новость. Вокруг зимовья ходит медведь.