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"Вокруг бродит медведь": сибирячка пропала в тайге после тревожного звонка семье

48-летняя женщина пропала в тайге в Киренском районе
Источник: Комсомольская правда

— Тут ходит медведь! — в панике позвонила женщина своей семье, а после перестала выходить на связь.

Все началось в конце сентября. В полицию Киренска обратилась дочка пропавшей. Сообщила, что мать уехала в тайгу и уже долгое время не выходят на связь. При последнем разговоре, 28 сентября, женщина сообщила пугающую новость. Вокруг зимовья ходит медведь.

По предварительной информации, случилось все в сторожевом домике на лесной деляне в 20 километрах от ближайшего населенного пункта.

— На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа. Стражи порядка ищут 48-летнюю женщину, — рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Что случилось с пропавшей — пока неясно. Но поиски продолжаются. Родственники и правоохранители не теряют надежды.

Сейчас в тайге ориентироваться достаточно тяжело. Лес находится слишком далеко, там не могут проехать машины и пройти люди.