"Вокруг бродит медведь": сибирячка пропала в тайге после тревожного звонка семье

— Тут ходит медведь! — в панике позвонила женщина своей семье, а после перестала выходить на связь.
Все началось в конце сентября. В полицию Киренска обратилась дочка пропавшей. Сообщила, что мать уехала в тайгу и уже долгое время не выходят на связь. При последнем разговоре, 28 сентября, женщина сообщила пугающую новость. Вокруг зимовья ходит медведь.
По предварительной информации, случилось все в сторожевом домике на лесной деляне в 20 километрах от ближайшего населенного пункта.
— На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа. Стражи порядка ищут 48-летнюю женщину, — рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области.
Что случилось с пропавшей — пока неясно. Но поиски продолжаются. Родственники и правоохранители не теряют надежды.
Сейчас в тайге ориентироваться достаточно тяжело. Лес находится слишком далеко, там не могут проехать машины и пройти люди.