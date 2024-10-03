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Белорус продал за границей арендованный автомобиль для погашения долгов

Житель Гомельщины продал за границей арендованный автомобиль, чтобы погасить долги.

Белорус продал за границей арендованное авто для погашения долгов. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что ОДС Первомайского РУВД от директора частной фирмы поступило заявление, в котором говорилось о том, что клиент не вернул в установленные сроки предоставленную ему в аренду машину и перестал выходить на связь.

Сотрудниками милиции был задержан 38-летний житель Гомельской области. Удалось установить, что мужчина успел продать арендованное авто за границей за 60 тысяч белорусских рублей в эквиваленте. Задержанный сообщил, что покупателя на авто без документов он смог найти через тематическую группу мессенджера.

«Часть полученных денег он успел потратить на погашение долгов», — уточнили в ведомстве.

Заведено уголовное дело за мошенничество. В ГУВД Мингорисполкома обратили внимание на то, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.