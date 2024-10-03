В Самаре семью с двумя детьми спасли от пожара на улице Карла Маркса

Страшный пожар произошел в жилом доме на улице Карла Маркса в Самаре 2 октября. Сообщение о нем поступило в 21.38. Оказалось, что в квартире на 16 этаже загорелись домашние вещи.
— Помощь потребовалась четырем жителям дома, двое из которых — дети 2011 и 2008 годов рождений, — поделились подробностями в ГУ МЧС России по Самарской области.
Семью удалось вывести из горящей квартиры с помощью специальных спасательных устройств. После этого всех четверых отправили в больницу.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Его тушили 56 человек при поддержке 14 единиц техники. Справиться с огнем удалось в 22.30. Почему начался пожар, пока не установлено.