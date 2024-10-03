В Самарской области вынесен приговор по делу о коррупции в сфере ритуальных услуг

Суд установил, что бизнесмен, работавший в сфере похоронного бизнеса, с декабря 2022 по январь 2024 года передавал взятки директору кинельского МКУ «Ритуал». За незаконное вознаграждение ритуальное агентство должно было предоставить места для захоронения на кладбищах Кинеля.