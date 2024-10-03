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В Самарской области вынесен приговор по делу о коррупции в сфере ритуальных услуг

Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор местному ритуальному агенту. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Источник: Коммерсантъ

Подсудимому назначен штраф в размере 1,7 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

Суд установил, что бизнесмен, работавший в сфере похоронного бизнеса, с декабря 2022 по январь 2024 года передавал взятки директору кинельского МКУ «Ритуал». За незаконное вознаграждение ритуальное агентство должно было предоставить места для захоронения на кладбищах Кинеля.

По договоренности агент перечислял директору МКУ деньги на банковскую карту за каждое место. Общая сумма взятки составила 282 тыс. руб. В суде ритуальный агент признал свою вину.