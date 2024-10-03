Погибшим при пожаре в театре Екатеринбурга оказался 58-летний лифтер

К сожалению, позже он скончался. По предварительным данным «КП-Екатеринбург», погибшим оказался 58-летний рабочий театра Дмитрий. Он приехал в Екатеринбург из Алапаевска. В учреждении Дмитрий занимался обслуживанием лифтов. Сообщается, что, когда началось возгорание, он пытался самостоятельно потушить пожар.