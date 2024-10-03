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Погибшим при пожаре в театре Екатеринбурга оказался 58-летний лифтер

Личность мужчины, погибшего после пожара в Театре музкомедии, была установлена.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге днем 2 октября произошел пожар в Театре музыкальной комедии по адресу проспект Ленина, 47. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 105 человек, еще пятерых сотрудники МЧС спустили по лестнице, а одного мужчину пожарные вынесли на руках.

К сожалению, позже он скончался. По предварительным данным «КП-Екатеринбург», погибшим оказался 58-летний рабочий театра Дмитрий. Он приехал в Екатеринбург из Алапаевска. В учреждении Дмитрий занимался обслуживанием лифтов. Сообщается, что, когда началось возгорание, он пытался самостоятельно потушить пожар.

Напомним, тело мужчины без сознания за руки и ноги вынесли из театра сотрудники МЧС. Об этом сообщал корреспондент «КП-Екатеринбург» с места событий. Пострадавший был покрыт копотью, у него обгорело лицо.

В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области уточнили, что мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. СК региона проводит проверку по статье о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

СК
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