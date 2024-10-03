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В Хабаровске до вечера продлятся работы в сгоревшем музыкальном театре

Спасатели планируют разбирать последствия пожара до конца дня. Над зданием Краевого музыкального театра даже после локализации огня виден дым.

Источник: Mail.ru

Пожар на площади 4000 квадратных метров локализовали.

«В ситуации разбираются правоохранительные органы. Работа спасателей будет продолжаться до вечера», — написал в своем Telegram-канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Напомним, утром 3 октября загорелось здание старейшего театра. На момент возгорания внутри находились три человека, они покинули помещение. По данным краевого МЧС, жертв нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания. Создан оперштаб под руководством главы региона Дмитрия Демешина. Губернатор заверил, что театр необходимо будет восстановить.

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