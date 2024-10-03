В Хабаровске до вечера продлятся работы в сгоревшем музыкальном театре

Напомним, утром 3 октября загорелось здание старейшего театра. На момент возгорания внутри находились три человека, они покинули помещение. По данным краевого МЧС, жертв нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания. Создан оперштаб под руководством главы региона Дмитрия Демешина. Губернатор заверил, что театр необходимо будет восстановить.