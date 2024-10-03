«Я не верю в случайность»: что могло стать причиной пожара в Хабаровском музыкальном театре

Театр музыкальной комедии в Хабаровске горел все утро 3 октября. Что стало причиной пожара? Кто виноват? Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
К десяти утра людей на улице собрались десятки очевидцев, среди них были работники театра, обычные прохожие. Один мужчина из толпы обронил фразу, назвав пожар вторым «Крокусом». Корреспондент «КП» попытался узнать, что стало причиной пожара в Театре музыкальной комедии.
«Я не верю в случайность. Это не театр загорелся, а стройматериалы, бычок с крыши прилетел», — рассказала Юлия, хабаровчанка.
Одни люди предполагали, что была совершена диверсия, другие искали украинский след. На данный момент удалось узнать о происшествии от работников театра, которые успели эвакуироваться в первые минуты пожара.
«Пришла на работа в девять утра. Мы на минус первом этаже были в производственных цехах. В полдесятого просто кто-то прибежал, крикнул, что пожар… Нас было семь человек, мы не почувствовали тогда, просто вышли и увидели, как горит крыша и дым черный… Фойе еще не горело. Возможно, пожар начался с крыши, потому что там шли ремонтные работы и были легковоспламеняющиеся материалы. Мы пока в шоке…», — поделились Мария и Виктория, художники-бутафоры.
Официальная причина пожара в Хабаровском музыкальном театре еще не установлена. На месте работают специалисты, проводятся экспертизы. «КП» — Хабаровск" следит за развитием событий.