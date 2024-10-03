«Я не верю в случайность»: что могло стать причиной пожара в Хабаровском музыкальном театре

«Пришла на работа в девять утра. Мы на минус первом этаже были в производственных цехах. В полдесятого просто кто-то прибежал, крикнул, что пожар… Нас было семь человек, мы не почувствовали тогда, просто вышли и увидели, как горит крыша и дым черный… Фойе еще не горело. Возможно, пожар начался с крыши, потому что там шли ремонтные работы и были легковоспламеняющиеся материалы. Мы пока в шоке…», — поделились Мария и Виктория, художники-бутафоры.