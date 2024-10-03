Свердловчанин впал в кому после вылета легковушки в реку с моста

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» на большой скорости не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень, вылет с моста и опрокидывание в реку Быстрая.
В результате аварии водитель получил травму груди. Пассажира 2005 года рождения доставили в больницу Режа в состоянии комы.
Стаж вождения водителя составляет 4 месяца. По его словам, на кривой дороге автомобиль занесло и он не справился с управлением.
«Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей на строгое соблюдение скоростного режима, с учетом дорожных и погодных условий», — отмечают в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что в центре Екатеринбурга 29 сентября столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Ford Focus. В ДТП пострадала 5-летняя девочка, находившаяся на переднем сиденье легковушки.
Авария произошла возле дома № 44 на улице Малышева.