СК РФ завел уголовное дело в связи с возгоранием Хабаровского краевого музыкального театра

На месте происшествия работает следственная группа с участием сотрудников отдела криминалистики следственного управления, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. На месте оперативными сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержаны мигранты, по имеющимся данным, участвовавшие в проведении работ. Следствием инициировано проведение проверки по факту организации незаконной миграции по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Кроме того, проводится проверка действий уполномоченных должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).