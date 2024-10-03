СК РФ завел уголовное дело в связи с возгоранием Хабаровского краевого музыкального театра

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК РФ по Хабаровскому краю.
По версии следствия, 3 октября 2024 года в результате нарушения правил безопасности при проведении строительных и иных работ произошло возгорание здания Хабаровского краевого музыкального театра по улице Карла Маркса в городе Хабаровске, что повлекло причинение ущерба.
На месте происшествия работает следственная группа с участием сотрудников отдела криминалистики следственного управления, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. На месте оперативными сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержаны мигранты, по имеющимся данным, участвовавшие в проведении работ. Следствием инициировано проведение проверки по факту организации незаконной миграции по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Кроме того, проводится проверка действий уполномоченных должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).