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«Ожог III степени всего тела»: в Башкирии парень тяжело пострадал при пожаре на зерноскладе

Житель Башкирии во время пожара на складе с зерном получил тяжелые ожоги.

Источник: МЧС Башкирии

В Дуванском районе Башкирии молодой человек тяжело пострадал при пожаре. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел на складе с пшеницей и рожью размером 100×20 метров на улице Школьная в селе Ярославка. Горение ликвидировали специалисты МЧС и добровольцы Ярославского и Сальевского сельсовета. Пытавшийся самостоятельно потушить пожар 18-летний парень получил ожог III степени всего тела. Скорая помощь госпитализировала его в больницу.

— Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России, — сообщает экстренная служба.

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