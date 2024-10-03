«Ожог III степени всего тела»: в Башкирии парень тяжело пострадал при пожаре на зерноскладе

Инцидент произошел на складе с пшеницей и рожью размером 100×20 метров на улице Школьная в селе Ярославка. Горение ликвидировали специалисты МЧС и добровольцы Ярославского и Сальевского сельсовета. Пытавшийся самостоятельно потушить пожар 18-летний парень получил ожог III степени всего тела. Скорая помощь госпитализировала его в больницу.