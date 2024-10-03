Суд рассмотрит жалобу на арест экс-мэра Сочи Копайгородского 15 октября

Ранее «АиФ-Юг» писал — Центральный районный суд Сочи продлил срок заключения под стражу бывшему советнику мэра города Родиону Пищуру на 1 месяц, до 30 октября по делу о предоставлении за взятки мест для захоронения на городских кладбищах.