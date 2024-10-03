Суд рассмотрит жалобу на арест экс-мэра Сочи Копайгородского 15 октября

Суд рассмотрит жалобу на арест экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского 15 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.
Суд в Москве 25 сентября отправил экс-чиновника под стражу до 18 ноября. Копайгородскому прдъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Бывший мэр города-курорта подал апелляцию на арест.
В качестве доводов в апелляционной жалобе сторона защиты утверждает, что Копайгородский не извлек какой-либо экономической выгоды, настаивает на незаконности возбуждения в отношении него уголовного дела.
Ранее «АиФ-Юг» писал — Центральный районный суд Сочи продлил срок заключения под стражу бывшему советнику мэра города Родиону Пищуру на 1 месяц, до 30 октября по делу о предоставлении за взятки мест для захоронения на городских кладбищах.