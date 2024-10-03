Оставшиеся одни дети вылезли на карниз дома во Владивостоке

На публикацию в соцсетях обратила внимание полиция и сразу же отреагировала. В Telegram-канале УМВД России по Владивостоку сообщили, что 27-летняя мать оставила одних дома детей 3, 5 и 7 лет. Этим она подвергла их жизни опасности.