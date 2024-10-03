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Оставшиеся одни дети вылезли на карниз дома во Владивостоке

Их заметила прохожая.

Источник: Соцсети

Маленьких детей заметили на карнизе окон второго этажа по улице Фадеева, 10б во Владивостоке. Видео от очевидицы опубликовали в Telegram-канале «Новости Владивостока и не только».

Заметившая малышей женщина сделала им замечание, и дети закрыли окно.

На публикацию в соцсетях обратила внимание полиция и сразу же отреагировала. В Telegram-канале УМВД России по Владивостоку сообщили, что 27-летняя мать оставила одних дома детей 3, 5 и 7 лет. Этим она подвергла их жизни опасности.

Полицейские составили на женщину административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Также с матерью провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних.