Оставшиеся одни дети вылезли на карниз дома во Владивостоке

Маленьких детей заметили на карнизе окон второго этажа по улице Фадеева, 10б во Владивостоке. Видео от очевидицы опубликовали в Telegram-канале «Новости Владивостока и не только».
Заметившая малышей женщина сделала им замечание, и дети закрыли окно.
На публикацию в соцсетях обратила внимание полиция и сразу же отреагировала. В Telegram-канале УМВД России по Владивостоку сообщили, что 27-летняя мать оставила одних дома детей 3, 5 и 7 лет. Этим она подвергла их жизни опасности.
Полицейские составили на женщину административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Также с матерью провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних.