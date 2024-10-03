В Новосибирской области ищут 16-летнего подростка в очках из Казани

В Новосибирской области ищут Нургалиева Карима Ильнаровича. 16-летний парень пропал в Казани 28 сентября. Известно, что он может находиться в нашем регионе. Ориентировку на него опубликовали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».