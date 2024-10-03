В Новосибирской области ищут 16-летнего подростка в очках из Казани

В Новосибирской области ищут Нургалиева Карима Ильнаровича. 16-летний парень пропал в Казани 28 сентября. Известно, что он может находиться в нашем регионе. Ориентировку на него опубликовали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
— Приметы: рост 173 см, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза карие. Особые: носит очки, — говорится в ориентировке волонтеров.
Одет парень была в серую куртку, черные джинсы, черные кроссовки. С собой у Карима был черный рюкзак.
Если вы знаете, где находится мальчик, позвоните по номерам: 8−800−700−54−52 или 112.