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В Новосибирской области ищут 16-летнего подростка в очках из Казани

Мальчик в день исчезновения был одет в серую куртку и черные джинсы.

Источник: Соцсети

В Новосибирской области ищут Нургалиева Карима Ильнаровича. 16-летний парень пропал в Казани 28 сентября. Известно, что он может находиться в нашем регионе. Ориентировку на него опубликовали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

— Приметы: рост 173 см, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза карие. Особые: носит очки, — говорится в ориентировке волонтеров.

Одет парень была в серую куртку, черные джинсы, черные кроссовки. С собой у Карима был черный рюкзак.

Если вы знаете, где находится мальчик, позвоните по номерам: 8−800−700−54−52 или 112.