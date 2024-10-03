Что известно о пожаре в музыкальном театре в Хабаровске

Три человека получили травмы, они эвакуировались еще до прибытия пожарных.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
Сообщение о возгорании в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра поступило в 09:12 (02:12 мск) 3 октября.
Изначально площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м, позже она увеличилась до 4 тыс. кв. м, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Возгорание локализовали на площади 4 тыс. кв. м.
Из-за пожара произошло обрушение кровли над фойе, а затем — фасада и наружной стены здания театра. В ходе тушения произошел взрыв нескольких баллонов с газом.
По данным МЧС, в результате пожара три человека получили травмы, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте, женщина получила травму, ее госпитализировали.
Пожар тушат более 60 специалистов и 15 единиц техники.
Создан штаб по ликвидации ЧП во главе с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным.
По словам Демешина, музыкальный театр будет восстановлен после пожара.
Причина пожара
Причиной пожара, предварительно, стали взрывы не менее шести баллонов, использовавшихся при ремонте здания. Об этом сообщил представитель МЧС губернатору Хабаровского края Демешину на видео, распространенном телеканалом «Губерния».
Капитальный ремонт крыши здания начался в сентябре, планировалось полностью заменить кровлю, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Хабаровского края.
Последствия
Роспотребнадзор зафиксировал превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения: оксида углерода и диоксида серы в Хабаровске, где в центре города горит академический музыкальный театр. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Движение всех видов транспорта по улице Карла Маркса от улицы Дикопольцева до улицы Льва Толстого было перекрыто из-за ликвидации возгорания. Объезд участка был организован по пересекающим улицам. Позже движение восстановили.
Перебои в работе сотовых сетей произошли в центре Хабаровска из-за пожара в здании театра, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Расследование
Следственный комитет начал проверку по факту пожара в театре по признакам преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), сообщается в Telegram-канале территориального управления ведомства.
Позже следователи возбудили уголовное дело из-за пожара, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю.
О театре
Хабаровский краевой академический музыкальный театр — крупнейший профессиональный театр региона, ведущий музыкальный театр Дальнего Востока и Восточной Сибири. Здание театра было построено в 1977 году.