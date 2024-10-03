В сентябре в Ростовской области пропало без вести 104 человека.

Эту информацию предоставил DonDay поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
За этот месяц добровольцы смогли найти живыми 53 человека, которые числились пропавшими без вести. К сожалению, двое из них были обнаружены мёртвыми. Поиски ещё 21 жителя донского региона, включая пенсионеров и людей среднего возраста, продолжаются.
Кроме того, ещё 13 случаев пропажи без вести остаются неподтверждёнными. Это означает, что заявитель, который обратился за помощью к волонтерам, перестал выходить на связь.
Кроме того, члены спасательного отряда обнаружили 15 человек, которые не смогли сообщить где находится их дом. Им была оказана первая помощь, и они были найдены своими родственниками.
Стоит отметить, что в прошлом месяце в отряд поступило 119 заявок на поиски пропавших без вести.