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Новосибирец ограбил магазин косметики в Ленинском районе

Он похитил с прилавка парфюмерную воду за 4,5 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Новосибирска ограбил магазин косметики в Ленинском районе города. В полицию обратилась сотрудница торговой точки. Она объяснила, что неизвестный зашел в магазин, схватил с прилавка парфюмерную воду и быстрым шагом направился к выходу. Продавец пыталась остановить грабителя, но тот ее оттолкнул, после чего скрылся. Сумма ущерба от преступления составила 4,5 тысячи рублей.

— Было установлено, что мужчина приехал к магазину на автомобиле. Проанализировав имеющиеся материалы, собранные в ходе работы, и в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи был установлен 28-летний житель областного центра, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Оказалось, что ранее новосибирец уже был судим. Привлекали его за кражу и оборот наркотиков. Духи, которые он похитил, мужчина продал. На него возбудили уголовное дело за грабёж и на время следствия отправили в СИЗО.