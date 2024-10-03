Новосибирец ограбил магазин косметики в Ленинском районе

Житель Новосибирска ограбил магазин косметики в Ленинском районе города. В полицию обратилась сотрудница торговой точки. Она объяснила, что неизвестный зашел в магазин, схватил с прилавка парфюмерную воду и быстрым шагом направился к выходу. Продавец пыталась остановить грабителя, но тот ее оттолкнул, после чего скрылся. Сумма ущерба от преступления составила 4,5 тысячи рублей.
— Было установлено, что мужчина приехал к магазину на автомобиле. Проанализировав имеющиеся материалы, собранные в ходе работы, и в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи был установлен 28-летний житель областного центра, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
Оказалось, что ранее новосибирец уже был судим. Привлекали его за кражу и оборот наркотиков. Духи, которые он похитил, мужчина продал. На него возбудили уголовное дело за грабёж и на время следствия отправили в СИЗО.