Пожар в Башкирии унес жизнь 62-летнего мужчины

В Гафурийском районе Башкирии во время пожара погиб человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.
Трагедия случилась в деревне Узбяково, здесь загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом. К тому моменту, как к месту приехали пожарные, строение было объято пламенем. К тушению привлекли огнеборцев МЧС и добровольцев Бурлинского и Зилимкарановского сельских советов. Всего было задействовано пять специалистов и три единицы техники.
Пожар удалось ликвидировать, но, к сожалению, при разборе места инцидента был обнаружен погибший 62-летний мужчина. В настоящее время следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
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