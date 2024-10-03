Пожар в Башкирии унес жизнь 62-летнего мужчины

Трагедия случилась в деревне Узбяково, здесь загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом. К тому моменту, как к месту приехали пожарные, строение было объято пламенем. К тушению привлекли огнеборцев МЧС и добровольцев Бурлинского и Зилимкарановского сельских советов. Всего было задействовано пять специалистов и три единицы техники.