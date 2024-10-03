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Пожар в Башкирии унес жизнь 62-летнего мужчины

Жителя Башкирии обнаружили мертвым в сгоревшем доме.

Источник: Комсомольская правда

В Гафурийском районе Башкирии во время пожара погиб человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Трагедия случилась в деревне Узбяково, здесь загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом. К тому моменту, как к месту приехали пожарные, строение было объято пламенем. К тушению привлекли огнеборцев МЧС и добровольцев Бурлинского и Зилимкарановского сельских советов. Всего было задействовано пять специалистов и три единицы техники.

Пожар удалось ликвидировать, но, к сожалению, при разборе места инцидента был обнаружен погибший 62-летний мужчина. В настоящее время следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

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