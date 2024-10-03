Водителя Infiniti, угробившего беременную жену в ДТП, задержали в Петербурге

Водителя Infiniti задержали в Петербурге после смертельного ДТП на КАД. Напомним, что авария произошла днем 2 октября. Тогда 22-летний мужчина при перестроении врезался в Chevrolet, затем влетел в стоящую на обочине грузовую машину Volvo, а после столкнулся с Toyota. В результате его 20-летняя беременная жена умерла. Виновник аварии получил травмы и был госпитализирован в больницу, но позже он самостоятельно покинул ее. На него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Утром 3 октября правоохранители разыскали мужчину и задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Водитель Infiniti под утро был задержан в квартире в Красносельском районе, — уточнили в ведомстве.
Добавим, что в автомобиле в момент аварии также находился 22-летний друг семьи. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.