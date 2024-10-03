Два иностранца отправятся в колонию за избиения жителя Иркутска

Двух уроженцев Узбекистана признали виновными в хулиганстве. Суд уже огласил приговор. Об этом сообщают в СК и прокуратуре Иркутской области.
Установлено, что 13 февраля 2024 года в центральной части Иркутска иностранцы 24 и 35 ехали по улице Тургенева по Иркутному мосту в областном центре. Совершили опасный маневр, а пассажир машины «Тойота Про Бокс» сделал им замечание. Однако поплатился за это.
Мужчины критику не восприняли и решили отомстить «обидчику». Они остановились перед его машиной прямо на дороге, тем самым создали аварийную ситуацию. После силой вытащили потерпевшего из автомобиля, начали бить руками и ногами.
— Своими действиями осужденные грубо нарушили общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу, воспрепятствовали дорожному движению в общественном месте, — рассказывают в прокуратуре.
Немного погодя правоохранители нашли мужчин и задержали. Сначала заключили под стражу, потом одного из них отправили под домашний арест. Свою вину они так и не признали.
Суд признал их виновными. Одного из них отправили в колонию общего режима на 1,6 года, а второго на один год.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 23-летний жители Иркутска отправится в колонию за попытку госизмены.