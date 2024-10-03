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В Златоусте женщина металлическим профилем убила соседа во время ссоры

В Златоусте (Челябинская область) женщина металлическим профилем убила соседа во время ссоры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В дежурную часть отдела полиции «Новозлатоустовский» поступило сообщение о том, что на пятом этаже многоквартирного дома по улице 40-летия Победы обнаружен труп 58-летнего мужчины.

Следственно-оперативная группа в течение нескольких часов установила причастность к преступлению 34-летней жительницы этого дома.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения в холле общежития, «ввиду внезапно возникших личных неприязненных отношений, она нанесла 58-летнему соседу удары металлическим профилем по голове».

В региональном следственном управлении уточнили, что потерпевший скончался через непродолжительный промежуток времени на месте.

На женщину завели дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.