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Открытое горение ликвидировали на полигоне ТБО в Богородском округе

Полигон в Нижегородской области горит пятый день.

На полигоне ТБО в Богородском округе ночью 3 октября удалось ликвидировать открытое горение. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на информацию главы округа Алексея Короткова.

Пробы атмосферного воздуха, которые отбирали 2 октября в Богородске, деревнях Лазарево и Высоково, показали, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ нет.

Напомним, полигон в Богородском округе загорелся 29 сентября. Вечером 30 сентября возгорание было локализовано.

Ранее был потушен пожар на полигоне ТБО в Городецком районе Нижегородской области.

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