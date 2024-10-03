Открытое горение ликвидировали на полигоне ТБО в Богородском округе

На полигоне ТБО в Богородском округе ночью 3 октября удалось ликвидировать открытое горение. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на информацию главы округа Алексея Короткова.
Пробы атмосферного воздуха, которые отбирали 2 октября в Богородске, деревнях Лазарево и Высоково, показали, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ нет.
Напомним, полигон в Богородском округе загорелся 29 сентября. Вечером 30 сентября возгорание было локализовано.
Ранее был потушен пожар на полигоне ТБО в Городецком районе Нижегородской области.