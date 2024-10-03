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В Омске школьники выкинули электросамокаты в Иртыш

Видео вызвало общественный резонанс.

Источник: Комсомольская правда

В соцсообществе «Омск live» появилось видео, на котором двое школьников выбрасывают электросамокаты в реку Иртыш. Инцидент произошел на Иртышской набережной, и автор ролика недоумевает о причинах такого поведения подростков. На записи видно, что «герои» видео веселятся, весело избавляясь от самокатов, что вызывает удивление у автора, который находился неподалеку. Он подписал видео вопросом: «Зачем они это сделали?» В комментариях пользователи высказывают свое сочувствие родителям школьников, которым, вероятно, предстоит оплатить последствия «веселья» своих детей.