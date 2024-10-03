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В Красноярске осудили мужчину, который поцарапал 14 машин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Расследование окончено. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В начале ноября прошлого года 36-летний пьяный красноярец повредил несколько машин. После этого автовладельцы обратились в полицию. Они рассказали, что неизвестный поцарапал их машины, припаркованные во дворах жилых домов по ул. Академика Киренского.

Всего он повредил 14 машин. Общий ущерб составил около 400 тысяч рублей.

Как оказалось, злоумышленник уже был судим ранее. Свои действия он объяснил тем, что был слишком пьян, а машины помешали ему пройти. Он взял канцелярский нож и поцарапал все автомобили, которые попались ему на пути.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование окончено. В ближайшее время он предстанет перед судом.