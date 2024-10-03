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Из уфимского торгового центра «Мега» эвакуировали почти полтысячи человек

В Уфе из ТРЦ «Мега» эвакуировали 450 человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 3 октября, в Уфе произошла эвакуация из торгово-развлекательного центра «Мега». Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

В комплексе сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место ЧП прибыли пожарные МЧС. Специалисты провели разведку, однако признаков возгорания обнаружено не было.

Из ТРЦ, по данным чрезвычайного ведомства, самостоятельно эвакуировались 450 человек.

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