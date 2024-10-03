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В Новосибирске произошла ночная перестрелка во дворе

Поздно ночью неизвестные устроили перестрелку возле жилых домов.

Источник: Reuters

В Telegram-канале «ACT-54 Black» опубликовали видео, на котором во дворе дома по адресу Титова, 276 неизвестные вышли из автомобиля Subaru Forester и устроили перестрелку. Происходящее зафиксировала камера, установленная на одном из домов.

«Сообщение о происшествии в отделы полиции города Новосибирска не поступало. В настоящий момент информация, размещенная в сети, зарегистрирована в отделе полиции 7 “Ленинский” УМВД России по Новосибирску. Организовано проведение проверки», — сообщили правоохранительные органы.

Сейчас полиция разыскивает стрелков.

Напомним, что большая пробка сковала трассу на въезде в Новосибирск из-за аварии.