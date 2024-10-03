6 жителей Новосибирска осудили за нелегальную торговлю алкоголем и сигаретами

— В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной и табачный продукции в крупном размере), п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной и табачный продукции группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной и табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке, в особо крупном размере), — говорится в заявлении надзорного ведомства.