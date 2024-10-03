6 жителей Новосибирска осудили за нелегальную торговлю алкоголем и сигаретами

В Карасукском районном суде вынесли приговор шести местным жителям, которые подпольно торговали контрафактным алкоголем и сигаретами. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Силовики обнаружили схрон немаркированной алкогольной и табачной продукции, которой злоумышленники торговали на протяжении трех лет.
— В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной и табачный продукции в крупном размере), п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной и табачный продукции группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной и табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке, в особо крупном размере), — говорится в заявлении надзорного ведомства.
Силовики изъяли более 9,5 тысяч бутылок алкогольной и более 23,5 тысяч пачек табачной продукции на общую сумму более 4 миллионов рублей.
Суд назначил виновным от 2 до 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 1,5 до 3 лет со штрафом 60 тысяч рублей.
Ранее КП-Новосибирск сообщала об изъятии 3 тонн картофеля у продавца-нелегала.