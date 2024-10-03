Двое омичей из «регионального правительства» украли деньги у пенсионерки

В омскую полицию обратилась 85-летняя жительница села Харламово. Она рассказала, что к ней домой пришли неизвестные якобы от имени представителя Правительства Омской области и претворяют в жизнь программу по газификации.
Документы у мужчин пенсионерка не проверила, так как злоумышленники втёрлись к ней в доверие: пили чай, помогли вкрутить лампочку в сарае. Пока один из аферистов проследовал с хозяйкой в постройку, другой остался в доме.
В результате у потерпевшей взяли 16,5 тысячи рублей. Перед уходом обвиняемые вернули якобы одну из её купюр, однако оказалось, что это была банкнота «Банка приколов».
Полицейские нашли и задержали аферистов — ими оказались двое местных жителей 41 и 59 лет. Оба были ранее судимы за совершение краж и других имущественных преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее портал Om1.ru писал о погоде на следующую неделю в Омской области. По данным сервиса визуализации погодных условий Ventusky.com, в регион придёт холодная погода с дождями и снегом.