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На пожаре в Казачинско-Ленском районе погиб человек

Пламя охватило частный дом
Источник: Комсомольская правда

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области потушили пожар. В поселке Окунайский горел частный дом. Специалисты установили причину распространившегося пламени. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.

— Пожар на 180 квадратных метрах тушили девять человек и две машины. Позже огнеборцы нашли погибшего. Началось все из-за короткого замыкания электропроводки, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС просят не пользоваться ненадежными электроприборами, смотреть за состоянием проводки и не оставлять без присмотра электроприборы. Также советуют установить дома пожарный извещатель. Все это поможет избежать трагических последствий.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что электросетевая компания из Иркутской области должна выплатить штраф на сумму 300 тысяч рублей. Они не подключили свет в одном из домов, тем самым нарушили условия договора.