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Аэропорт Казани возобновил работу

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали с 06:00 до 08:59 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Работу также приостановил аэропорт Нижнекамска. О снятии ограничений там Росавиация пока не сообщала.

Источник: РИА "Новости"

«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пресс-служба аэропорта Казани сообщала, что из-за введенных ограничений рейсы из Омска, Челябинска и Хургады перенаправили на аэродромы в Самару и Нижнекамск. Ранее ограничения также вводили в аэропорту Волгограда. В настоящий момент ограничения там сняли.

Новость дополняется.