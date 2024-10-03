Аэропорт Казани возобновил работу

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали с 06:00 до 08:59 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Работу также приостановил аэропорт Нижнекамска. О снятии ограничений там Росавиация пока не сообщала.