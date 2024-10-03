Аэропорт Казани возобновил работу

«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Пресс-служба аэропорта Казани сообщала, что из-за введенных ограничений рейсы из Омска, Челябинска и Хургады перенаправили на аэродромы в Самару и Нижнекамск. Ранее ограничения также вводили в аэропорту Волгограда. В настоящий момент ограничения там сняли.
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