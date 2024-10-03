Водитель автобуса в Волгограде идет под суд за ДТП с ВАЗом

Установлено, что в феврале 2023 года 46-летний водитель автобуса ПАЗ-32002, напротив дома № 82 на ул. Саши Чекалина при перестроении выехал на крайнюю левую полосу и столкнулся с попутным автомобилем ВАЗ-21150.