Водитель автобуса в Волгограде идет под суд за ДТП с ВАЗом

Установлено, что в феврале 2023 года 46-летний водитель автобуса ПАЗ-32002, напротив дома № 82 на ул. Саши Чекалина при перестроении выехал на крайнюю левую полосу и столкнулся с попутным автомобилем ВАЗ-21150.
Как сообщили в региональном ГУ МВД России, в результате аварии 26-летняя пассажир легковушки получила тяжкие травмы и попала в больницу.
В отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело и предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Мужчина признал свою вину.
После сбора доказательств, дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления для рассмотрения в суд.