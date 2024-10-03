Трентон
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель автобуса в Волгограде идет под суд за ДТП с ВАЗом

В Волгограде завершено расследование уголовного дела по обвинению водителя автобуса в совершении ДТП.

Установлено, что в феврале 2023 года 46-летний водитель автобуса ПАЗ-32002, напротив дома № 82 на ул. Саши Чекалина при перестроении выехал на крайнюю левую полосу и столкнулся с попутным автомобилем ВАЗ-21150.

Как сообщили в региональном ГУ МВД России, в результате аварии 26-летняя пассажир легковушки получила тяжкие травмы и попала в больницу.

В отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело и предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Мужчина признал свою вину.

После сбора доказательств, дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления для рассмотрения в суд.