Трентон
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге задержан запустивший беспилотник у завода

По словам задержанного, соответствующее задание он получил от неизвестного.

Накануне был задержан 23-летний молодой человек, который запускал беспилотник над Петербургом. Он сфотографировал склад компании «Северсталь».

Горожанин заявил правоохранителям, что снимки он делал за деньги, пишет «Фонтанка». По словам задержанного, соответствующее задание он получил от неизвестного, написавшего в мессенджере Telegram. Петербуржца доставили в 51-й отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти ландшафтные дизайнеры запустили беспилотник без нужного разрешения. Также в их машине обнаружили еще одно такое же устройство.