Руководство Музыкального театра прокомментировало произошедшее

«Пожар стал для нас большим горем, источником боли и невосполнимой потерей. В настоящий момент отсутствует техническая возможность для приема пожертвований, финансовой и другой помощи театру. Мы призываем вас быть бдительными и не переводить денежные средства во избежание мошеннических схем», — сообщили в ХМТ.
Билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть по месту приобретения (платформы Ticketland.ru, Kassir.ru или ЯндексАфиша — во вкладке возврат билетов или в личных кабинетах пользователей). О месте возврата билетов, купленных через кассу, сообщат в ближайшие дни.