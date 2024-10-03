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Руководство Музыкального театра прокомментировало произошедшее

В Хабаровском краевом музыкальном театре поблагодарили всех неравнодушных за поддержку и сообщили о проведении встречи зрителей с артистами. Место, дату и время встречи уточнят позже.

«Пожар стал для нас большим горем, источником боли и невосполнимой потерей. В настоящий момент отсутствует техническая возможность для приема пожертвований, финансовой и другой помощи театру. Мы призываем вас быть бдительными и не переводить денежные средства во избежание мошеннических схем», — сообщили в ХМТ.

Билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть по месту приобретения (платформы Ticketland.ru, Kassir.ru или ЯндексАфиша — во вкладке возврат билетов или в личных кабинетах пользователей). О месте возврата билетов, купленных через кассу, сообщат в ближайшие дни.

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