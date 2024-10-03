Руководство Музыкального театра прокомментировало произошедшее

«Пожар стал для нас большим горем, источником боли и невосполнимой потерей. В настоящий момент отсутствует техническая возможность для приема пожертвований, финансовой и другой помощи театру. Мы призываем вас быть бдительными и не переводить денежные средства во избежание мошеннических схем», — сообщили в ХМТ.