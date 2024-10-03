Директора свердловской организации ЖКХ обвинили в хищении миллионов. Бывший сотрудник ООО «Новые технологии» проходит по части четыре статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, с апреля по декабрь 2020 года мужчина занимал должность исполнительного директора в компании, деятельностью которой являлось обеспечение теплоснабжением. За это время директор похитил больше 2,4 миллиона рублей.
— По указанию обвиняемого в АО «Расчетный центр Урала», которое по агентскому договору осуществляло прием платы от населения за оказанную коммунальную услугу, направлялись письма-поручения от имени ООО «Новые технологии», — рассказали в областном ведомстве.
Фактически бывший директор вывел из оборота компании средства, которые должны были поступить на счет предприятия или счета организаций, поставляющих энергоресурсы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.