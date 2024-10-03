Директора свердловской организации ЖКХ обвинили в хищении миллионов. Бывший сотрудник ООО «Новые технологии» проходит по части четыре статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.