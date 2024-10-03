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Полицейские задержали 18-летнего студента-наркосбытчика в Павлодаре

В Павлодаре задержан студент, работавший на интернет-магазин по продаже наркотиков.

Сотрудники полиции Павлодарской области задержали 18-летнего студента одного из местных колледжей за распространение наркотиков через интернет-магазин, сообщает El.kz. В ходе оперативных действий подразделения по противодействию наркопреступности полицейские установили, что молодой человек был вовлечён в незаконный оборот наркотических средств и выполнял указания своих кураторов.

Злоумышленник признался, что недавно сделал закладку с партией запрещённого вещества в одном из районов города. При обыске его квартиры сотрудники полиции обнаружили свёрток с 5 граммами синтетического наркотика, спрятанный в кухонном комоде. Он использовал его для хранения и фасовки наркотиков, которые распространял через закладки, не контактируя напрямую с покупателями.

На данный момент по факту изготовления, хранения и сбыта наркотических веществ проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под стражей. Начальник управления по противодействию наркопреступности Тимур Каржаубаев отметил, что расследование продолжается, и предпринимаются меры по выявлению всех участников преступной схемы.