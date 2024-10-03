Полицейские задержали 18-летнего студента-наркосбытчика в Павлодаре

Злоумышленник признался, что недавно сделал закладку с партией запрещённого вещества в одном из районов города. При обыске его квартиры сотрудники полиции обнаружили свёрток с 5 граммами синтетического наркотика, спрятанный в кухонном комоде. Он использовал его для хранения и фасовки наркотиков, которые распространял через закладки, не контактируя напрямую с покупателями.