Сиделка обокрала минчанку, за которой должна была ухаживать

Следствием установлено, что задержанная в частном порядке ухаживала за дочерью хозяина квартиры, из которой пропали ценности. Воспользовавшись отсутствием работодателя, сиделка присвоила ювелирные изделия и денежные средства на сумму около 7,5 тысяч рублей.