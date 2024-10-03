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Сиделка обокрала минчанку, за которой должна была ухаживать

Правоохранители задержали по подозрению в краже 28-летнюю минчанку, которая подрабатывала сиделкой.

Следствием установлено, что задержанная в частном порядке ухаживала за дочерью хозяина квартиры, из которой пропали ценности. Воспользовавшись отсутствием работодателя, сиделка присвоила ювелирные изделия и денежные средства на сумму около 7,5 тысяч рублей.

Наличные деньги женщина потратила, а драгоценности сдала в ломбард. Ювелирные изделия были изъяты сотрудниками милиции и возвращены владельцу.

Фигурантка ранее привлекалась к уголовной ответственности за хулиганство и кражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело.