Сиделка обокрала минчанку, за которой должна была ухаживать

Следствием установлено, что задержанная в частном порядке ухаживала за дочерью хозяина квартиры, из которой пропали ценности. Воспользовавшись отсутствием работодателя, сиделка присвоила ювелирные изделия и денежные средства на сумму около 7,5 тысяч рублей.
Наличные деньги женщина потратила, а драгоценности сдала в ломбард. Ювелирные изделия были изъяты сотрудниками милиции и возвращены владельцу.
Фигурантка ранее привлекалась к уголовной ответственности за хулиганство и кражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело.