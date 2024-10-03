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Водители двух автобусов в Волгограде отправили в больницу троих пассажирок

В Волгограде за день 2 октября произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирских автобусов.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате дорожных инцидентов помощь врачей потребовалась троим женщинам.

Первое ДТП произошло утром в Центральном районе Волгограда с участием автобуса № 77.

— По предварительной информации, в 11.55 водитель автобуса напротив дома № 104 по ул. Рокоссовского допустил падение в салоне двух пассажирок. В результате ДТП женщины доставлены в медучреждение, — сообщили в главке.

Второе происшествие зафиксировано в Краснооктябрьском районе вечером.

— В 21.00 в автобусе, следовавшем по по ул. Алехина, произошло падение в салоне пассажирки. В результате ДТП пострадавшая доставлена в больницу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.