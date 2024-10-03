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В Алматинской области сняли карантин по сибирской язве

В Алматинской области истек срок карантина, введенного из-за сибирской язвы, ситуация стабильная, сообщает Zakon.kz.

Как отметил в Сенате 3 октября 2024 года вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы, 11 заболевших человек завершают лечение. Также сибирскую язву выявили у 16 голов крупного рогатого скота и шести лошадей.

«У нас есть реестр всех очагов с сибирской язвой. Мы все точки расположения захоронений знаем, есть охранная зона. Ветеринарные инспекторы берут пробы и держат на мониторинге для того, чтобы понимать, как обстоят дела вокруг захоронения», — сказал Ермек Кенжеханулы.

Он уточнил, что по итогам 9 месяцев очаги особо опасных болезней по сравнению с прошлым годом уменьшены на 26%. Если сравнить с 2022 годом, то количество очагов снизилось на 41%. Улучшение ситуации происходит благодаря вакцинации животных.