В Алматинской области сняли карантин по сибирской язве

«У нас есть реестр всех очагов с сибирской язвой. Мы все точки расположения захоронений знаем, есть охранная зона. Ветеринарные инспекторы берут пробы и держат на мониторинге для того, чтобы понимать, как обстоят дела вокруг захоронения», — сказал Ермек Кенжеханулы.