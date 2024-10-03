ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой

«ФСБ пресечена шпионская деятельность сотрудников украинских спецслужб, направленная на нанесение ущерба безопасности России. В ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Главным управлением разведки МО Украины (ГУР МОУ) поставлена задача по сбору сведений о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории нашей страны», — рассказали в ведомстве.
Для выполнения поставленной задачи украинские спецслужбы привлекли агента из числа граждан Украины. Он собирал интересующие киевский режим данные, опрашивая жителей литовского приграничья и используя для разведки технические средства.
После сбора необходимых материалов сотрудники ГУР предприняли попытку незаконного проникновения на территорию России из Литвы, но их задержали органы безопасности.
«При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ», — отметили в ФСБ.
Следственным отделом управления ведомства по Калининградской области против задержанных возбуждили уголовное дело о шпионаже, фигурантов заключили под стражу.