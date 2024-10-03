ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой

«ФСБ пресечена шпионская деятельность сотрудников украинских спецслужб, направленная на нанесение ущерба безопасности России. В ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Главным управлением разведки МО Украины (ГУР МОУ) поставлена задача по сбору сведений о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории нашей страны», — рассказали в ведомстве.