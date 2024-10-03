Чекалиных задержали по делу о незаконном переводе 251 млн рублей

Столичные следователи ранее вели уголовные дела в отношении Чекалиных о легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. В конце декабря 2023 года они полностью погасили свой долг перед государством, выплатив порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени, после чего уголовные дела в их отношении были прекращены.