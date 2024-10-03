Чекалиных задержали по делу о незаконном переводе 251 млн рублей

«Валерия и Артем Чекалины задержаны на 48 часов. Третий фигурант Роман Вишняк также задержан на этот срок. Они официально признаны подозреваемыми по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалась, что сумма нелегальной транзакции составляет 251 млн рублей.
По делу проходят три человека: экс-супруги Чекалины и соучредитель фирмы Артема Чекалина ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк.
Столичные следователи ранее вели уголовные дела в отношении Чекалиных о легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. В конце декабря 2023 года они полностью погасили свой долг перед государством, выплатив порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени, после чего уголовные дела в их отношении были прекращены.