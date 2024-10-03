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Чекалиных задержали по делу о незаконном переводе 251 млн рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Блогер Валерия Чекалина, а также ее бывший муж Артем Чекалин задержаны по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Валерия и Артем Чекалины задержаны на 48 часов. Третий фигурант Роман Вишняк также задержан на этот срок. Они официально признаны подозреваемыми по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалась, что сумма нелегальной транзакции составляет 251 млн рублей.

По делу проходят три человека: экс-супруги Чекалины и соучредитель фирмы Артема Чекалина ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк.

Столичные следователи ранее вели уголовные дела в отношении Чекалиных о легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. В конце декабря 2023 года они полностью погасили свой долг перед государством, выплатив порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени, после чего уголовные дела в их отношении были прекращены.

расследование